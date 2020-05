Endividamento durante pandemia atinge 15% da população, diz estudo

Da Redação



17/05/2020 | 23:59



Segundo pesquisa da consultoria Consumoteca, 15% dos brasileiros afirmam que se endividaram durante a pandemia do novo coronavírus. Entre aqueles que conseguiram manter as contas em dia até a última semana, 21% avaliam que vão se endividar nos próximos meses. O estudo ouviu cerca de 2.000 pessoas.

Já 32% das pessoas tinham dívidas antes do avanço da crise causada pela Covid-19, enquanto 32% não estão endividadas e acreditam que não ficarão durante a pandemia. De acordo com os dados, 20% dos brasileiros perderam o emprego no período, sendo que eles consideram que a economia do País está fraca, vai piorar nos próximos meses e a recuperação só terá início entre 2021 e 2022.

O levantamento mostra, ainda, que 20% dos entrevistados começaram a utilizar serviços bancários on-line durante a quarentena. Entretanto, 97% assinalam que não conseguem realizar todas as operações desejadas pela internet.

NA REGIÃO -- Conforme publicado pelo Diário com base em dados da Boa Vista SCPC, a crise provocada pelo coronavírus no País ainda não reflete nos registros de consumidores inadimplentes na região em março, quando houve queda de 3,3% no número de pessoas com nome sujo, na comparação com o mesmo período de 2019. O recuo foi mais expressivo do que no Estado e no País, respectivamente, com 1,5% e 0,5%.

“É uma surpresa este número positivo, em um cenário ruim. Mas é porque eles se referem ao primeiro trimestre deste ano. A inadimplência já vinha caindo de um a dois anos para cá por causa da redução de consumo no comércio. A gente espera que isso possa se modificar nos próximos meses”, afirmou Flavio Calife, economista da Boa Vista.

Ao mesmo tempo, durante a quarentena, 46% das famílias do Grande ABC tiveram a renda comprometida. Destas, 20% viram os ganhos caírem em pelo menos 50% até a primeira quinzena de abril, conforme levantamento do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo.

Entre quem atrasou alguma conta, 30% são autônomos e informais, já que estes profissionais tiveram as atividades afetadas pelo isolamento físico, reduzindo a renda instantaneamente. Exemplo é o caso de motoristas de aplicativo, cujos ganhos caíram até 70%.