Decisão do STF põe Covid-19 na lista de doenças ocupacionais

Caio Prates

Do Portal Previdência Total



17/05/2020 | 23:29



As relações trabalhistas tiveram diversas mudanças impostas pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. Uma importante alteração foi a possibilidade de considerar a Covid-19 como doença ocupacional, ou seja, vinculada à atividade profissional do trabalhador. Essa alternativa foi inicialmente descartada pelo governo federal com a edição da MP (Medida Provisória) nº 927 de 2020. Entretanto, decisão recente do STF (Supremo Tribunal Federal) garantiu que a doença pode ser caracterizada como enfermidade vinculada ao trabalho.

De acordo com especialistas, essa nova regra favorece os trabalhadores de atividades consideradas essenciais, como da área de saúde, segurança e limpeza urbana, expostos diariamente ao vírus, mas deverá gerar uma judicialização de casos.

Segundo Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, mestre e doutor em direito do trabalho, sócio do escritório Freitas Guimarães Advogados Associados e professor da pós-graduação da PUC-SP, o artigo 29 da MP 927 foi considerado inconstitucional, pois impossibilitava o reconhecimento da Covid-19 como doença vinculada ao trabalho. “Ocorre que algumas atividades exercidas acabam por expor o trabalhador ao risco de contaminação, ou ainda nas hipóteses em que o empregador acabe expondo o empregado por ausência de cuidados básicos determinados por lei. Na verdade, parece ter ocorrido correção de rota, tendo em vista que a própria Lei 8213/91, em seu artigo 20, parágrafo primeiro, alínea “d”, já ressalva há tempos que moléstias endêmicas não são doenças consideradas como advindas do trabalho, salvo se existir a prova de vinculação do labor com o contágio, ou seja, do nexo de causalidade”, afirma.

Os especialistas ressaltam que a decisão do Supremo não determina que obrigatoriamente a contaminação pelo novo coronavírus caracterizará doença profissional. Para tanto, deverá haver evidências concretas de que existe relação direta entre o exercício do trabalho e a contaminação. Talita Rezende, advogada trabalhista do escritório Dosso Toledo Advogados, explica que provar que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho poderá ser mais fácil para os empregados de atividades classificadas como essenciais, como médicos e enfermeiros, por exemplo.

No entanto, também é uma possibilidade para funcionários que comprovarem que a empresa não adotou medidas suficientes para evitar a disseminação do vírus.

Já na visão do advogado e professor Fernando de Almeida Prado, sócio do BFAP Advogados, deverá existir grande judicialização de casos sobre a comprovação da doença ocupacional por contaminação do vírus.

“Isso porque, pela Lei 8213/91, doenças endêmicas não são consideradas doenças do trabalho, exceto se ficar comprovado o nexo de causalidade entre a atividade profissional e a doença. E com a decisão do STF, isso foi reforçado. Porém, acredito que existirá uma judicialização por parte dos empregados que contraíram o coronavírus tentando comprovar que a doença tem relação com o trabalho. É uma prova extremamente difícil, pois depende do nexo de causalidade, que não é simples de ser estabelecido neste tipo de caso”, avalia.

Ou seja, toda vez que houver exposição do trabalhador em razão da natureza de suas atividades, poderá haver responsabilização do empregador, independentemente de dolo ou culpa. Mas, nas relações de emprego em que as atividades não expõem seus empregados a risco especial, o nexo causal continuará sendo exigido para que a Covid-19 seja reconhecida como doença ocupacional.

Empresa terá de assumir responsabilidades

A partir do momento em que a Covid-19 é reconhecida como doença ocupacional, o cenário muda para as empresas. Isso porque, segundo especialistas, terão que assumir responsabilidades, já que o empregado terá direito à estabilidade provisória, bem como todo amparo previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), por se tratar de doença adquirida em virtude do trabalho ou do ambiente laborativo.

Gustavo Ramos, sócio do escritório Mauro Menezes & Advogados, avalia que a decisão do Supremo foi importante, pois garantiu o reconhecimento de direitos do trabalhador. “A possibilidade de caracterização da Covid-19 como doença profissional ou do trabalho teve como consequência o reconhecimento dos direitos do trabalhador à obtenção de auxílio-doença acidentário e garantia de emprego por 12 meses, ambos previstos na legislação previdenciária (arts. 61 e 118 da Lei 8.213/91), assim como do direito do trabalhador vitimado a ser indenizado por seu empregador em caso de lesão permanente ou morte decorrente da aquisição da Covid-19 no meio ambiente laboral”, pontua o especialista.

Para Talita Rezende, a principal maneira de os patrões se resguardarem é seguir todas as recomendações das autoridades sanitárias, bem como adotar medidas de segurança e higiene. Além disso, é importante estabelecer rotinas de proteção entre os colaboradores, orientar sobre quais são as regras, e como segui-las, e fiscalizar se tudo está sendo feito de maneira correta para evitar a disseminação da doença.

“Dar preferência ao home office, afastar do trabalho presencial as pessoas que se enquadram no chamado ‘grupo de risco’, manter maior espaçamento entre as estações de trabalho, disponibilizar e obrigar a utilização de máscaras e álcool gel, medir a temperatura do empregado no início do expediente e fornecer equipamentos de proteção para casos específicos, como médicos e enfermeiros”, orienta.

A especialista explica ainda que toda a política interna de medicina e segurança do trabalho deve ser documentada. Assim, se a empresa for fiscalizada por auditor fiscal do trabalho, poderá comprovar que adotou todas as medidas possíveis e adequadas para prevenir a transmissão da Covid-19 na empresa. Com isso, evita a aplicação de multas e fica protegida em caso de ação trabalhista.

O advogado João Badari, sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados, destaca que, com a possibilidade de a Covid-19 ser considerada acidente de trabalho, o empregado precisará comprovar que foi contaminado pelo vírus no trajeto ou no ambiente de trabalho.