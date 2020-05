Caixa começa a liberar segunda parcela de auxílio emergencial hoje

Da Redação



17/05/2020 | 23:59



A Caixa começa a creditar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 às pessoas que receberam a primeira parcela até 30 de abril. O depósito em poupança digital começa na quarta-feira, de acordo com o mês de aniversário. No primeiro dia, recebem os nascidos em janeiro e fevereiro, na quinta-feira, quem faz aniversário em março e abril, e assim por diante, até o dia 26.

Os beneficiários do Bolsa Família já começam a ter acesso ao valor, conforme último dígito do NIS (Número de Identificação Social) – hoje, a quantia será disponibilizada aos cidadãos com número final 1, amanhã, com final 2, e assim sucessivamente até dia 29. Trabalhadores informais, MEIs (Microempreendedores Individuais), autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus também têm acesso ao auxílio. Entretanto, o saque em dinheiro ou transferência será liberado entre 30 de maio e 13 de junho, segundo o mês de nascimento.

De acordo com a Dataprev, desde 3 de abril, a empresa já processou e devolveu 112,5 milhões de resultados à Caixa, após homologação pelo Ministério da Cidadania. O número representa 95,2% dos 118,2 milhões de solicitações recebidas até a última quinta-feira.

Os canais de atendimento para dúvidas sobre o benefício são o site<CF51> auxilio.caixa.gov.br</CF> e as centrais de atendimento da Caixa, no 111, e do Ministério da Cidadania, no 121. (com ABr)