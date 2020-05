Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020



As pessoas do Grande ABC que procuram oportunidade no mercado de trabalho têm à disposição 111 oportunidades. Com a pandemia do novo coronavírus, os processos seletivos presenciais estão suspensos, mas os candidatos podem fazer a inscrição ao posto desejado de maneira on-line. Algumas prefeituras da região esofertam vagas desta forma.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, possui 24 oportunidade. Do total, 10 são para auxiliar de confeiteiro e padeiro, quatro para atendente de peixaria e mais quatro para cozinheiro. Também há vagas para confeiteiro, padeiro e peixeiro.

Os requisitos são ensino fundamental completo e experiência comprovada. Os candidatos devem enviar currículo para o e-mail sssilva@santoandre.sp.gov.br ou para eavseregati@santoandre.sp.gov.br, até quinta-feira, e informar no currículo o número do CPF para cadastro no sistema.

Em São Caetano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta com a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), pela qual as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados, com possibilidade de cadastro de currículo e anexo de documentos, certificados de formação e foto. O portal permite que as empresas cadastrem vagas de emprego e, após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados para entrevistas. Atualmente estão disponibilizadas 33 vagas de emprego.

O cadastro em seletivas de vagas de emprego podem ser feitos por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br), de acordo com a Prefeitura de Ribeirão Pires. Nesta semana, moradores podem ter acesso às vagas de auxiliar de faturamento, auxiliar de linha de produção, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de torno com comando numérico e supervisor de logística.

No total são 14 postos de trabalho, que também podem ser acessados pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos tablets ou celulares com sistemas Android e IOS. A ferramenta permite que o usuário encontre vagas ideais ao seu perfil.

Para esclarecimento de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) pelo telefone 4824-4282, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h30.

A Prefeitura de São Bernardo informou que os atendimentos da CTR (Central de Trabalho e Renda) estão suspensos por tempo indeterminado, para evitar aglomerações e o contágio pelo novo coronavírus na cidade. “As vagas disponíveis no sistema podem ser consultadas no aplicativo do Sistema Nacional de Emprego, denominado Sine Fácil”, informou a administração.

LUANDRE -- A agência de recrutamento Luandre, com unidade em Santo André, tem 40 vagas para a região na área da saúde. Há oportunidades para auxiliar de enfermagem em pronto-socorro, com salário até R$ 2.500; técnico de enfermagem em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com remuneração entre R$2.500 e R$ 3.000; e enfermeiro pleno em unidade de internação, com pagamento entre R$ 4.000 e R$ 4.500.

As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita pelo site www.candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS.