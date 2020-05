ONGs e coletivos organizam ajuda para a população LGBTI+ da região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 23:59



ONGs (organizações não governamentais) e coletivos do Grande ABC têm se organizado para assistir à população LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e outros) em situação de vulnerabilidade. As iniciativas visam suprir a lacuna de ações do poder público para essa população, também afetada pela pandemia de Covid-19.

Em Santo André, a ONG ABCS (Ação Brotar Pela Cidadania e Diversidade Sexual) atua desde o início da quarentena com a “Corrente do Bem Trans”. O presidente de honra da instituição, Marcelo Gil, explicou que, ainda no começo da quarentena, recebeu o pedido de ajuda de travestis e transexuais que viviam na mesma casa em São Bernardo e estavam passando por muita dificuldade – sem fonte de renda por causa do isolamento físico.

Por meio de mobilização pela rede social, conseguiram doações e o projeto se expandiu, atendendo atualmente 289 pessoas no Grande ABC. A instituição também tem doado máscaras e preservativos, além de manter essa população informada sobre seus direitos. A ONG segue arrecadando alimentos e produtos de higiene e limpeza. Contato pode ser feito pelo site www.abcds.org.

Também atuando de maneira regional, quatro grupos de militância LGBTI+ estão realizando mapeamento dessa população em situação de vulnerabilidade para viabilizar a entrega de cestas básicas, máscaras e também ofertar atendimento jurídico, social e psicológico. São os casos do Coletivo LGBT – Prisma: Dandara dos Santos, o centro de cidadania Casa Neon Cunha, a ONG Atravessa (Associação de Travestis e Transexuais de Santo André e Mauá) e o Ibrat (Instituto Brasileiro de Transmasculinidade) do Grande ABC. Os grupos criaram o projeto Sobreviver. Para arrecadar fundos, foi criada uma campanha virtual: http://abre.ai/a7ok.

Em Diadema, a Associação Viva a Diversidade LGBT também tem distribuído cestas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, além do fomento ao combate à discriminação. Atualmente, cerca de 30 famílias são apoiadas pela iniciativa. “Nos últimos anos, houve conquistas de direitos importantes para a comunidade LGBT, mas não dá para negar que pessoas continuam sofrendo preconceito, discriminação e até mesmo violência em uma sociedade heteronormativa como a que vivemos”, pontuou o presidente da associação, Robson de Carvalho.