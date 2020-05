Mais 11 mortes pelo coronavírus são confirmadas em São Bernardo

Da Redação



17/05/2020 | 18:57



A secretaria da Saúde de São Bernardo confirmou, neste domingo (17), mais 11 mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo boletim da Vigilância Epidemiológica, trata-se de sete homens, com 56, 62, 67, 68, 74, 84 e 88 anos, e quatro mulheres, de 50, 65, 75 e 84 anos, todos com comorbidades. Ao todo, o vírus fez 143 vítimas fatais no município.

Na cidade, são 1.083 casos confirmados, enquanto 4.589 estão em investigação e outros 1.908 foram descartados. A administração dispõe de 366 leitos de enfermaria destinados aos pacientes com Covid-19, sendo que 139 estão ocupados, e 111 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 66 estão sendo utilizados.

Em Ribeirão Pires, mais dois moradores foram disgnosticados com a doença, chegando a 122 casos positivos. Destes, 51 pessoas já se recuperaram e 11 morreram.

Até o fim desta tarde, 15 pacientes estavam internado no hospital de campanha municipal - seis positivos e nove investigados.

A Prefeitura aguarda confirmação de exame de laboratório de 23 suspeitas, incluindo três mortes. A cidade contabiliza 179 casos descartados.