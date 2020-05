Luciano Camargo deseja feliz aniversário ao pai Francisco com homenagem emocionante

17/05/2020 | 18:10



Luciano é extremamente apegado ao seu pai e não esconde isso de ninguém. O cantor fez questão de declarar todo o seu amor a Francisco por meio de uma postagem no Instagram no último sábado, dia 16.

Ao compartilhar um vídeo em que o patriarca contava uma história de pescaria, a dupla de Zezé declarou:

Vocês conhecem a história do [filme] Dois Filhos de Francisco, do sonho deste ser de luz casado com a senhora da fé é e da realidade, dona Helena. Nós temos a honra e a glória de conhecer todos os causos do seu Chico, todas as peripécias, aventuras e vitórias.

Sobre o aniversário de 83 anos de idade de seu genitor, Luciano escreveu:

Hoje é dia de brindar mais um ano de vida do meu pai, meu exemplo de homem, de quem ama a vida e a família. Saúde e proteção divina, pai! Te amo!

Zezé Di Camargo também não deixou a data passar em branco e postou em suas redes sociais uma foto com o pai ao lado de uma imagem de Jesus:

Essa foto resume totalmente o significado da palavra pai. Feliz daqueles que têm o prazer de te conhecer. Feliz daqueles que podem conviver com você e te conhecer melhor. E mais feliz ainda é aquele que tem o prazer de te chamar de pai. Sou um privilegiado e tenho o orgulho de dizer: Sou filho de Francisco José de Camargo. Te amo pai e feliz aniversário!

Recentemente, Francisco passou por uma situação bem delicada em que ficou internado na UTI por conta de um enfisema pulmonar.