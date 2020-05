Live de Wesley Safadão e raça Negra começa; veja como assistir

17/05/2020 | 16:38



A live de Wesley Safadão com o Raça Negra teve início na tarde deste domingo, 17, no YouTube. É o 2º show ao vivo de Safadão que os fãs podem assistir nesta quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

Atendendo aos pedidos nas redes sociais, Raça Negra anuncia live

Sandy & Junior e Raça Negra: o melhor e o pior das lives

A apresentação, prevista para as 16h, começou com cerca de meia hora de atraso. Durante a tarde, ele já havia postado stories ao lado do vocalista Luiz Carlos. Tanto Wesley Safadão quanto o Raça Negra já realizaram outras lives nas últimas semanas.

Como assistir à live de Wesley Safadão e Raça Negra

A live de Wesley Safadão com Luiz Carlos, do Raça Negra, está sendo exibida ao vivo no canal do YouTube do cantor. Também é possível assistir clicando no link abaixo: