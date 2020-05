Justin Bieber diz que se pudesse voltar no tempo teria guardado virgindade até o casamento

17/05/2020 | 16:10



Apesar de Justin Bieber estar se recuperando e feliz atualmente, ele reconhece que cometeu erros no passado. O cantor tem feito desabafos durante a série que mostra sua vida The Biebers on Watch, que é exibida no Facebook Watch.

No episódio número seis, gravado na última sexta-feira, dia 15, o artista aparece ao lado de sua esposa, Hailey Baldwin, e comenta sobre os arrependimentos que acumulou em sua vida.

- Provavelmente, há muitas coisas que eu mudaria. Não me arrependo de nada porque acho que tudo faz com que você seja quem é, e você aprende com as coisas. Se eu pudesse voltar e não ter que enfrentar algumas das mágoas pelas quais passei, provavelmente teria me guardado para o casamento, disse Bieber.

O artista, que teve um relacionamento conturbado com Selena Gomez, já antecipou o estranhamento sobre sua declaração, e acrescentou:

- Eu sei que parece loucura. O sexo pode ser meio confuso quando você é sexualmente ativo com qualquer pessoa.

Por outro lado, a modelo não partilha da mesma opinião que seu companheiro, e comentou:

- Não sei se diria o mesmo, mas tivemos experiências diferentes com tudo. Eu concordo com o fato de que ter uma relação física com alguém pode tornar as coisas mais confusas.

O casal está em um relacionamento oficial desde setembro de 2018, quando trocaram alianças em uma cerimônia secreta em Nova York, nos Estados Unidos, e um ano depois celebraram a união com as pessoas próximas.