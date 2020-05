Gusttavo Lima ensina os filhos a piscarem para as gatinhas em vídeo

17/05/2020 | 15:10



Gusttavo Lima dividiu com os internautas na noite do último sábado, dia 16, um momento com os filhos, frutos de seu relacionamento com Andressa Suita. Por meio de um vídeo postado no Instagram, o cantor mostrou Gabriel, de dois anos de idade, e Samuel, de um ano de vida, enquanto ensinava os dois a como dar em cima das meninas.

- Criança piscando para as gatinhas. Pisca para as gatinhas, pisca, filho. Pisca, Samuel, disse ele, com os garotinhos diante da câmera do celular.

Ai, meus filhos, legendou o sertanejo, que usou emojis de piscadas e gargalhadas.

Nos comentários, alguns famosos elogiaram os meninos, declarando:

Figuras [risos], escreveu Leo Santana.

Amigo, esses moleques vão dar um trabalho, tudo loiro dos olhos azuis, ninguém segura, comentou o cantor Thiago Brava.

Já a mãe dos Pequeno brincou, dizendo:

Como é que é? Piscar para quem?