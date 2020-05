Esposa de Nick Cordero diz que o ator continua lutando contra infecção no pulmão: - Nós não vamos desistir

17/05/2020 | 14:10



Nick Cordero continua lidando com alguns problemas de saúde causados pelo novo coronavírus. De acordo com sua esposa, Amanda Kloots, o ator de 41 anos, que recentemente acordou após passar um mês em coma induzido, ainda sofre de uma infecção pulmonar.

- Ainda estamos lidando com essa infecção persistente no pulmão de Nick. Essa infecção que sobrou de quando ele entrou em choque séptico pela última vez ainda está em seus pulmões. Os médicos estão fazendo todo o possível para tratá-lo todos os dias, mas simplesmente não está melhorando, contou ela na última sexta-feira, dia 15, no Instagram.

Amanda explicou que, quando a infecção de Nick desaparecer, os médicos poderão diminuir o uso de um ventilador pulmonar e iniciar um novo procedimento para que ele respire por conta própria. Além disso, a instrutora fitness comentou que, segundo os médicos, é importante manter o otimismo:

- Eles estão tratando ele todos os dias e ele toma antibióticos, então isso pode acontecer e vai acontecer porque, como eu disse desde o início e como o médico me disse: se tivermos uma atitude positiva, há opções.

E acrescentou:

- Nick está lutando por sua vida todos os dias naquela UTI, e eu sei que ele não está desistindo. Nós não estamos desistindo. Ninguém está desistindo. Esta infecção vai desaparecer e ele vai desligar o respirador. E esse é o único pensamento que tenho agora.