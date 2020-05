Mariana Xavier mostra cabelos brancos e fala sobre beleza perto dos 40 anos de idade: Nunca me incomodei

17/05/2020 | 14:11



A atriz Mariana Xavier surgiu nas redes sociais sem maquiagens no último sábado, dia 16, para mostrar sua beleza natural e, de quebra, desabafar sobre a chegada de seus 40 anos de idade, que acontece no final deste mês, dia 26.

No Instagram, a intérprete de Marcelina na franquia de filmes Minha Mãe é uma Peça deixou os cabelos brancos aparecendo e, na legenda, escreveu:

Faltam 10 dias para o meu aniversário. Vou quarentar em quarentena. E eu, que sempre gostei de comemorar viajando, de preferência para longe, forçadamente viajo para dentro de mim como nunca antes. Nunca me incomodei com o avanço do tempo no meu corpo e na minha história, pelo contrário! Sempre disse minha idade com orgulho. Ainda assim, vejam que louco! Poucos anos atrás, quando meus primeiros cabelos brancos começaram a aparecer, por impulso eu os arrancava.

E continuou:

Que metáfora, não? Afinal, quantas vezes parece mais fácil arrancar, esconder, fingir que não existem em nós as coisas que muitas vezes aprendemos que eram feias e com as quais ainda não sabemos lidar? Mas o que estamos vivendo agora vai muito além de aceitar e acolher cabelos brancos, manchas, dobras, rugas, cicatrizes, e todo tipo de marcas nos corpos que carregam nossas histórias. É hora de investigar profundamente a nossa alma.

Mariana ainda falou sobre o período de isolamento social:

Como disse o meu amigo Alexandre Coimbra Amaral: As paredes das nossas casas viraram espelhos. Estamos todos nus, renascendo em uma fase que jamais sonharíamos em viver. O que tivermos a coragem de enxergar nestas imagens espelhadas pode vir a ser a grande diferença entre adaptar-se ou sucumbir ao que está por vir.

Para finalizar, a artista acrescentou sobre a atual pandemia do novo coronavírus, que virou o mundo de cabeça para baixo:

Entramos no terceiro mês de isolamento. Tem gente para c****e morrendo, gente para c****e agindo com zero responsabilidade coletiva, tem um monte de planeta retrógrado, tem meu inferno astral... Essa semana foi bem difícil para mim. Revisitei memórias dolorosas, enfrentei fantasmas, chorei de medo, olhei muito intensamente para as minhas sombras buscando aprender com elas... Mas quero e hei de conseguir seguir tendo e sendo luz. E você? Como está encarando esse período de transformação por aí? Abra seu coração ou, se preferir, deixe só um abraço virtual! Eu vou amar receber!