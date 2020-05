17/05/2020 | 13:11



Finalmente! Ludmilla recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, dia 17. A cantora foi diagnosticada com um quadro de pielonefrite aguda complicada.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, a crise foi controlada e a cantora seguirá tratamento em casa com medicamentos. No Instagram, Lud ainda postou o seguinte:

Obrigada por todas as mensagens de carinho e orações - funcionou!

A cantora procurou o hospital do Rio de Janeiro no dia 12 de maio após sentir fortes dores abdominais. A condição que a fez ficar internada é um processo inflamatório nos rins, que causa muita dor e desconforto. A funkeira, inclusive, chegou a ser tratada com morfina.