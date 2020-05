Heloísa Périssé revela o que aprendeu nessa luta e diz ter planos de fazer mestrado

17/05/2020 | 13:10



Heloísa Périssé refletiu sobre a importância do número nove em sua vida. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz pontuou que descobriu um câncer nas glândulas salivares nove meses atrás. A cirurgia para a extração do tumor durou nove horas. No dia 9 de setembro, Heloísa concluía a metade de seu tratamento com sessões de quimio e radioterapia. No dia 9 de outubro, encerrava essa fase. E no dia 18 de fevereiro deste ano, a artista anunciava a sua cura. Tanto na numerologia quanto para a tradição chinesa, o número nove é visto como positivo (a gestação da mulher dura nove meses, por exemplo).

- As pessoas me perguntam o que eu aprendi com a doença. Eu digo que não aprendi nada. Só confirmei. Eu pratiquei o que vinha em teoria. Deus é pai, Deus é bom. E quando você consegue ir para um campo de não julgamento, de não se vitimizar, é a sua força bruta que surge. Você coloca sua força onde há força. Você tira de onde tem. Então, não há frustração. E se descobre um grande mundo que, talvez, nunca tivesse sido explorado, revelou.

Heloísa também revelou que ficou distante das filhas durante todo o seu tratamento, realizado em São Paulo. Ela é mãe de Luísa de Paula, fruto do casamento com Lug de Paula, e Antônia Farias, do marido Mauro Farias.

- Elas me visitavam, claro. Mas passamos um período afastadas. Minhas filhas são muito especiais. Lógico que teve aquele baque no começo de tudo, mas elas, assim como eu, também são muito práticas, rápidas. Não cabe o sofrimento. A gente tem o tamanho que a gente se dá, as coisas têm a importância que a gente destina a elas.

Parte da força da atriz vem da mãe, dona Helena, de 90 anos de idade.

- Nossa... minha mãe é uma mulher de muita fibra, muita fé. É dela que vem tudo isso. Com ela aprendi crer num Jesus Cristo que deu voz a quem não tinha. Aprendi o meu lugar. Além disso, se cuida muito bem. Aos 90 anos, ela está incrível. [...] Fui criada muito livre, com pais maravilhosos. Que nunca quiseram me podar. Ninguém se impressiona com nada, sabe? Não tem coitadismo. Apesar de sermos todos muito solidários, não somos uma família de problemas, mas de soluções. Eu tenho muita facilidade de me adaptar às situações. E faço o melhor que eu posso, aqui e agora. Procurar saber meu ponto de equilíbrio. Não olho para trás.

Agitada, a humorista está concluindo remotamente a faculdade de Artes Cênicas e pensa em fazer mestrado em Filosofia, Pedagogia e Teologia. Heloísa também entregou um projeto à Rede Globo e está escrevendo uma peça. Na época em que participou de A Vila, de Paulo Gustavo, no Multishow, a atriz apareceu com a boca um pouco paralisada, consequência do procedimento cirúrgico realizado para tratar o câncer. Até hoje, ela faz fisioterapia para ter todos os movimentos desta região de volta.

- Eu gravei um programa com meu querido amigo Alê de Souza (maquiador e fotógrafo) e disse a ele que estava meio receosa por conta da minha boca, de aparecer assim, com ela ainda tortinha. Ele disse que era isso mesmo, aparecer como sou e como estou. E decidi gravar. Foi muito interessante. Porque faz parte dessa história que eu vivi, é uma marca temporária. Passei por nove horas de cirurgia. os nervos tiveram que ser refeitos, estão voltando aos poucos ao normal da musculatura. Já melhorou bastante. Mas por enquanto é assim que está e vai ficar. E eu não vou ficar sem sorrir.

A artista ainda celebrou o apoio que recebeu durante sua luta contra a doença.

- Sabia que era amada, mas me senti muito amada! Não falo isso com ego, não. Falo com muita felicidade. Porque eu sou uma pessoa que preza por relacionamento. Eu de fato me relaciono com as pessoas. Não sou a pessoa do oi, tudo bem, como você tá? e vou embora.

Por fim, fez uma análise sobre a atual pandemia do novo coronavírus.

- Te diria que estamos tendo uma grande oportunidade neste momento. De a humanidade descobrir uma coisa que realmente é transformadora: a saída para dentro. Quando você tem uma identificação muito grande com o externo, você se pergunta, por exemplo,?Por que vou colocar hoje um salto alto se não posso sair? Ninguém vai me ver... E eu questiono: Por que não? O lado externo é efêmero, está sempre se transformando. Enquanto você finca a sua casa nessa coisa de querer a aceitação do outro, preocupada com seu número de seguidores, com a marca que você usa, é fácil dar errado. [...] Eu nunca fui muito de sair. Mas uma coisa é ter a escolha, outra é ser obrigada a ficar em casa. Ninguém gosta. Mas a gente só tem o aqui e o agora e é este o foco.