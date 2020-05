Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 09:03



Duas reportagens de hoje deste Diário servem para ilustrar de forma transparente duas pontas do caminho que o novo coronavírus tem percorrido no Grande ABC desde que o governo do Estado implantou a quarentena e, consequentemente, o isolamento físico como uma das medidas para conter a expansão da pandemia, que não dá sinais de arrefecer. Muito pelo contrário, a se levar em conta os números fechados ontem, quando o Brasil alcançou 15.633 mortes e a região, 367. Aliás, com 4.688 vítimas fatais no total, São Paulo ultrapassou a China (4.633) em perdas de vidas pela Covid-19.

Especialistas em saúde pública que estão na linha de frente no combate ao micro-organismo são unânimes em afirmar que o quadro poderia ser bem mais negro caso o isolamento físico não tivesse sido implantado e se a população não respeitasse. A maioria dos moradores de Ribeirão Pires, considerando os dados do sistema de monitoramento do Estado, optou por seguir a recomendação e se recolher em casa enquanto a situação não melhorar.

Conforme mostra reportagem de hoje, o comportamento da população tem feito a diferença quando se trata de medir a régua de infectados no município. Desde que o confinamento foi adotado, em 24 de março, a cidade tem figurado no topo do ranking dos municípios do Estado, com índices de isolamento sempre próximos dos 60%, o que tem impedido que a curva de infectados dispare. Nos primeiros sete dias deste mês, por exemplo, a cidade foi de 63 para 72 infectados, acréscimo de 14%.

Na outra ponta estão cidades com menores índices de isolamento, casos de Santo André e São Bernardo – as maiores em número de moradores – e São Caetano. Nas três, a média de confinamento não passa dos 48%. Não que o motivo seja apenas esse, mas fato é que a primeira teve aumento de 35% no número de infectados, a segunda, 28%, e a terceira, 25%. Mas também há boas notícias, como a cura de duas moradoras da região, uma com 103 e a outra com 92 anos.