Aos 92 e 103 anos, idosas vencem a Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 22:40



Apesar de não se conhecerem, a aposentada Maria Cabrini Canassa, 92 anos, e Luiza Peinado Campoi, 103, protagonizaram lindas imagens nas últimas semanas e têm muito o que comemorar. Além da força de vontade e determinação, ambas foram diagnosticadas com o coronavírus e, após ficarem cerca de duas semanas internadas, venceram mais um duro desafio da vida.

Maria Cabrini – também diagnosticada com Alzheimer – mora atualmente na clínica de repouso Sol da Tarde, na Vila Bastos, em Santo André, e segundo a filha, a também aposentada Mariza Elizete Bernardinelli, 65, a mãe começou a sentir os sintomas de febre e tosse no dia 23 de abril, quando foi encaminhada a um hospital privado para iniciar o tratamento.

“Logo que chegamos, os médicos observaram que, além do Alzheimer, ela também apresentava um problema no pulmão. Seu pai, o meu avô, era fumante e ela (Maria) acabou sendo considerada uma fumante passiva também. Com isso, todos ficaram assustados com sua situação. Depois, ela testou positivo para a Covid”, detalha a filha.

Com a saturação baixa, a aposentada precisou passar cinco dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde não precisou ficar entubada, mas permaneceu respirando com ajuda de oxigênio. Após este período, retornou para o quarto, ainda em isolamento físico. “Depois dos sete dias internada, ela estava bem e não apresentando mais os sintomas da Covid, então a encaminharam de volta à casa de repouso para terminar a quarentena e o tratamento por lá”, comenta Mariza.

Entretanto, dois dias antes da volta à clínica, apresentou febre e tosse e o tratamento precisou ser retomado no hospital. “Novamente, mais cinco dias internada na UTI e dois no quarto. A angústia de esperar por notícias foi muito grande, mas todos os dias nos falávamos por vídeo, o que amenizou o medo que sentíamos. No Dia das Mães (10 de maio), ela retornou à clínica, recuperada e bem, como meu presente nesse dia”, recorda a filha, emocionada.

Já em São Caetano, aos 103 anos, Luiza precisou ficar 15 dias em internação para tratamento da Covid. Ela foi atendida na estrutura provisória montada em abril dentro do Hospital São Caetano para receber pacientes infectados pelo coronavírus. A aposentada recebeu alta na terça-feira. “Saúde vale mais do que tudo. Quem não fica doente é que não sabe”, ensina a aposentada.

Luiza também já retornou para a casa de repouso que a assiste na cidade, o Lar Nossa Senhora das Mercedes, no bairro Santa Maria, que hoje mantém 59 idosos – sendo que três estão no hospital de campanha para tratamento da Covid.

No dia da alta, duas festas: uma de despedida na unidade de saúde e outra de boas-vindas foi na casa de acolhimento. “Só desejo uma coisa: que a saúde que Deus me deu, dê a vocês também”, dizia a aposentada aos enfermeiros, que formaram fila para aguardar e se despedir, e aplaudiram a saída da paciente mais idosa que se recuperou no hospital de campanha.

Luiza elogiou o tratamento que teve na unidade de saúde são-caetanense, sobretudo o carinho dos profissionais. “Nos dias que fiquei no hospital, vi uma das coisas mais bonitas que já tinha visto em toda a minha vida. As meninas e os meninos (médicos) eram lindos, ganhei até presente. Agora que tive alta e voltei para o lar, me sinto muito feliz”, encerrou a aposentada.

Retomar a rotina é o próximo desafio

Voltar a ter uma vida normal é desejo de Mariza Elizete Bernardinelli para a mãe Maria Cabrini, 92 anos, após a superação da doença que já vitimou milhares de pessoas no Brasil.

“Todo esforço da clínica foi essencial em sua recuperação. Minha mãe testou positivo para a doença, assim como em diversos casos de idosos também. Tanto no hospital, quanto na clínica, fizeram e fazem o que podem e o que devem. Agora, vida que segue, normalmente”, comenta a filha, também aposentada.

Mariza ainda reforça que, após o término do isolamento da mãe, Maria não apresenta mais os sintomas e segue com suas atividades normais. “Ela está melhor que eu, tenho certeza”, admite a filha. Maria, pelas manhãs, após o banho, senta próxima ao sol com suas colegas da clínica para jogar dominó, todos os dias. “Há dois anos minha mãe já está lá. Ela gosta, se sente acolhida e amada, principalmente, por suas colegas”, comenta Mariza.

Enquanto não é possível um abraço, a família passou a se comunicar com a senhora por meio de cartas. Agora Luiza, que além de ser avó já é bisavó, aguarda por um reencontro virtual com a família para celebrar sua recuperação. Desde o começo da quarentena, os contatos têm sido à distância, onde todos os familiares respeitam, rigorosamente, o distanciamento físico.

A mesma satisfação de ter vencido uma guerra tem quem acompanhou Luiza Peinado Campoi, 103, como é o caso do diretor técnico do hospital de campanha de São Caetano, Alessandro Neves. A alta da aposentada deixou ensinamentos a todos os profissionais de saúde. “Durante o período de internação ela se mostrou com bom astral, sempre animada em todos os momentos. A lição que fica é a vontade de viver. É uma mensagem de otimismo para os pacientes e para todos nós, profissionais de saúde”, declara.

Filhos acreditam que apoio familiar foi essencial para a recuperação

Filha da aposentada Maria Cabrini, Mariza reforça que, mesmo a distância, teve contato e informações da mãe de 92 anos durante todos os dias de tratamento no hospital. “Somos muito ligadas, é como se sempre uma precisasse da outra, então, fiquei a monitorando diariamente, tanto os perigos que ela corria, quanto os progressos (do tratamento)”, conta Mariza.

Mesmo após retornar para a casa de repouso, as funcionárias do local enviam notícias diariamente para a filha angustiada. “Hoje, eu sei que minha mãe não entende o que ela passou, ela sabe que precisa usar máscara e que é importante a higienização das mãos, e isso, talvez, a tenha salvado da Covid. Ela fez tudo que pediam a ela, tanto no hospital quanto na casa de repouso. Ela comia quando pediam e tomava seus remédios”, destaca Mariza.

Já no caso da centenária Luiza, 103, o filho Wagner Campoi, 72, comenta que não foi fácil passar o Dia das Mães sem a aposentada, mas buscaram se lembrar que a matriarca da família venceria a Covid. “Eu dizia aos meus filhos que sempre existe um dia seguinte, não podemos nos abater”, comenta Wagner. “A notícia de que ela havia sido internada foi um baque. Minha mãe sempre teve a saúde muito boa”, conta o filho. “Mas eu sabia que ela estava sendo bem cuidada e os médicos me davam notícias dela diariamente. Todos me atenderam de forma magnífica”, elogia.

Wagner ainda destaca que todos os dias, à noite, ligava para o hospital pedindo informações sobre o estado de saúde da mãe e logo pediam aos profissionais que dissessem à idosa que a família estava bem e que a amava.

O filho elogiou a força de vontade e saúde da mãe que, mesmo aos 103 anos, mantém lucidez. “Minha mãe ficou viúva aos 38 anos. Cuidou dos filhos e construiu uma bela família, o que acredito que a mantenha firme até hoje”, comentou, contando que Luiza morou sozinha até os 96 anos, já que sempre demonstrou capacidade e independência.