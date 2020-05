São Paulo supera número de mortos na China

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 22:40



O Estado de São Paulo superou ontem a China no número de mortos pelo novo coronavírus. De acordo com informações da secretaria estadual de Saúde, são 4.688 vítimas fatais em solo paulista, enquanto o país asiático – indicado como local da origem e primeiro epicentro mundial da pandemia – tinha registrados 4.633 óbitos em decorrência da doença. Além disso, somente nas últimas 48 horas, duas crianças morreram, ambas na Capital, sendo uma de 1 ano e outra de 3 anos.

Entre o total das perdas, são 2.779 homens e 1.909 mulheres. Somente entre sexta-feira e ontem, São Paulo somou 187 novas mortes, além de contabilizar outros 2.936 casos, totalizando 61.183 pessoas infectadas pela Covid-19. Ainda segundo o boletim, o Estado conta com 10,1 mil pacientes internados sendo 3.922 em UTI (que tem taxa de ocupação de 83,9% na Grande São Paulo) e 6.231 em enfermaria (68,5%).

O Brasil, por sua vez, superou os casos confirmados de Espanha e Itália. Segundo boletim do Ministério da Saúde, já são 233.142 infectados no País, além de 15.633 mortos. Já os números mundiais revelam 4.599.738 de infectados pelos cinco continentes, além de 310.010 mortos.

GRANDE ABC -- A região segue contabilizando novos casos e mortes em razão do novo coronavírus e já soma 367 perdas pela doença. Ontem, somente em São Bernardo, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, foram dez óbitos, aumentando para 132 as fatalidades no município. Ainda segundo as informações, foram quatro homens, com 51, 69, 78 e 81 anos, e seis mulheres, de 48, 61, 62, 68, 69 e 83 anos.

Santo André registrou mais três óbitos, totalizando 98. Já Ribeirão Pires teve uma nova perda, de um homem de 51 anos, e alcançou 11 mortes no total. São ainda quatro em Rio Grande da Serra, 38 em Mauá, 58 em Diadema, 26 em São Caetano.

Em número de casos, o Grande ABC alcançou 3.638 pessoas que testaram positivo e foram identificadas com o vírus. Por outro lado, 6.845 ainda aguardam o resultado dos exames para saber se estão ou estiveram com a doença. E, por fim, 1.183 foram citadas como recuperadas da Covid-19.