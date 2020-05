Atila Jacomussi convoca 215 profissionais para a área da saúde

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 00:44



O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), convocou 215 profissionais para atuar na área da saúde. As contratações serão temporárias, pelo período de um ano, e ocorrem em meio ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Os trabalhadores participaram do processo seletivo e, nesta fase, foram chamados para formalizar os contratos.

Em fevereiro, a Câmara aprovou projeto autorizando o prefeito a contratar de forma direta, ou seja, sem concurso público, até 415 profissionais para atuar na saúde. O aval foi dado, portanto, antes da pandemia provocada pelo coronavírus e chegou a causar polêmica por prever nomeação direta em ano eleitoral – Atila é pré-candidato à reeleição.

Das duas centenas de contratados, a maior parte dos profissionais (86) são trabalhadores que atuarão no apoio administrativo. Também está incluída na convocação a admissão de 50 técnicos de enfermagem; 35 enfermeiros; 15 motoristas de ambulância; dez cirurgiões dentistas; cinco fisioterapeutas; e 14 médicos de diversas especialidades (clínico geral, ginecologista, pediatra e generalista).

A contratação dos trabalhadores da saúde já era prevista pela gestão Atila, que enfrentava crise na saúde devido ao impasse envolvendo o contrato com a FUABC (Fundação do ABC), gestora dos equipamentos do setor do município.

Em março, Atila assinou acordo judicial, com anuência do Ministério Público, com a FUABC prevendo a manutenção da entidade à frente da saúde em Mauá por até dois anos. A Justiça da cidade chegou a rejeitar homologar a negociação e obrigar o município a realizar licitação para contratar nova OSS (Organização Social de Saúde). O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), porém, acatou recurso da FUABC e manteve o acordo celebrado com a administração.

Em abril, a gestão Atila inaugurou hospital de campanha para atender os pacientes diagnosticados com Covid-19 no município. Além do equipamento, a cidade conta com outra unidade no enfrentamento da pandemia, o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini.