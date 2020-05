Coronavírus reduz negócios com Exterior pela metade na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 22:40



A corrente de comércio (soma dos valores exportados e importados) na região caiu praticamente pela metade em abril, comparado ao mesmo período de 2019. O volume de negócios foi de US$ 716,25 milhões para US$ 368,66 milhões (-48,52%) no primeiro mês completo desde a determinação da quarentena ocasionada pela Covid-19. Em relação a março, os valores reduziram 34,01%, de US$ 558,68 milhões para US$ 368,66 milhões.

Comparado ao ano passado, o saldo (diferença entre exportações e importações) mensal se manteve negativo em US$ 35 milhões e, ante o mês anterior, a diferença foi de US$ 98,94 milhões (-155,07%), já que o saldo encerrou positivo em US$ 63,8 milhões em março. Os dados são do Ministério da Economia e foram tabulados pelo Diário.

Na avaliação de Sandro Maskio, coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, os dados mostram como a economia está caindo em razão da crise causada pelo novo coronavírus. “A corrente de comércio é o reflexo que nós vamos sentir à medida que a economia vai desacelerando. Então (a queda dos valores negociados), é algo que deve se repetir nos próximos meses.”

Embora na última crise, iniciada em 2014 e cujos reflexos ainda eram sentidos em 2018, as empresas brasileiras tenham encontrado respiro nas exportações, a crise atual afeta países em todo o mundo. “Poderia ser uma saída, mas o mercado internacional também está desaquecido e a retomada do processo (de exportação) depende das políticas que cada país irá adotar para sair da crise. A tendência é que seja uma corrida pelo protecionismo”, assinala o economista.

Exemplo é que, segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou no último mês, a economia pode contrair até 6,1% em países mais avançados e cerca de 1% nas nações em desenvolvimento neste ano. No Brasil, a projeção é que a retração seja de 5,3%. Na região, o PIB (Produto Interno Bruto) pode perder até R$ 8,9 bilhões caso a quarentena dure quatro meses, conforme estudo do Conjuscs (Observatório de Empreendedorismo, Políticas Públicas e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano) publicado pelo Diário.

Ainda que o câmbio esteja favorável para as exportações – na sexta-feira, o dólar fechou a R$ 5,84 –, a cotação encarece a importação, aumentando o custo de produção. “Nas últimas décadas, o câmbio tem favorecido as importações, mas, atualmente, não é mais vantajoso. O problema é que não há mais fornecedores locais. No Grande ABC, por exemplo, o setor de autopeças foi encolhido”, aponta Maskio.

Neste cenário, os produtos brasileiros perdem competitividade. Assim, o especialista sustenta que o governo federal crie mecanismos para ajudar o mercado interno. “No momento, o governo, que deveria resolver os problemas, está gerando problemas. Falta clareza sobre qual linha ele irá adotar e isso é muito ruim para a economia, pois a incerteza desacelera e todos ficam em compasso de espera”, opina.

OUTRO LADO -- Já Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos na área automotiva da FGV (Fundação Getúlio Vargas), defende que o patamar do dólar abre a possibilidade para exportação pelas empresas que já estão habituadas com a modalidade. “As fábricas de caminhões, como Scania e Mercedes-Benz (ambas com planta em São Bernardo), estão retomando as produções e podem reiniciar as exportações e até abrir novos canais”, exemplifica.

O docente lembra que há cerca de três anos este segmento estava ocioso em razão do desaquecimento da economia interna e encontrou saída nas vendas ao Exterior. Mesmo que a economia internacional também esteja enfrentando problemas, ele afirma que os pesados fabricados no País são competitivos por causa do grau tecnológico atingido pelas montadoras, o que não acontece com as fabricantes de automóveis. “Os caminhões atendem um mercado específico e se trata de uma compra mais profissional do que a de um veículo, cuja aquisição tende a ser adiada em momentos como este”, explica.

Fábricas começam a retomar produção

Das cinco montadoras instaladas na região, três já retomaram as atividades – Scania e Mercedes-Benz, em São Bernardo, e GM (General Motors), em São Caetano – após interrupção de pelo menos um mês causada pelo avanço do novo coronavírus. Entretanto, o retorno está sendo gradual e com rotina diferenciada em relação ao que era antes da chegada da pandemia.

A primeira a voltar, no fim de abril, foi a Scania, fabricante de caminhões e ônibus. A empresa é única montadora do Grande ABC que não adotou ações previstas pela MP 936, que autoriza suspensão temporária do contrato, reduções de jornada e, proporcionalmente, de salários, entre outras medidas – nas sete cidades, pelo menos 48,8 mil metalúrgicos estão sob o regime.

Cerca de 4.500 funcionários, equivalentes à metade do efetivo total da Mercedes-Benz, voltaram ao batente na segunda-feira, dia 11, com diversas ações para evitar a Covid-19. Os colaboradores são acompanhados por meio da aferição da temperatura, além de terem que manter distanciamento de pelo menos um metro e meio e utilizar máscaras. A empresa instalou ambulatório de campanha para tratar de operários com sintomas da doença.

Na mesma data, a GM também retonou a produção. Segundo a empresa, nas semanas que antecederam o retorno foi adotado rígido protocolo de saúde e segurança em todas a suas fábricas e escritórios, preparando-se para retomada gradual.

Já a Volkswagen adiou em uma semana a volta das atividades, inicialmente prevista para o dia 18. Agora, a ideia é que elas retornem no próximo dia 25. De acordo com a empresa, a postergação se deve à extensão da quarentena no Estado, o que obriga as concessionárias a permanecerem fechadas.

Inclusive, conforme o Diário publicou na última semana, a quarentena até o fim deste mês pode resultar no fechamento de 30% das concessionárias de veículos do Grande ABC, ocasionando cerca de 900 demissões, já que a cadeia automobilística tende a ser uma das mais afetadas na região, uma vez que se trata de bens de alto valor e cuja compra pode ser adiada.