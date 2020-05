Isolamento físico surte efeito no controle de casos em Ribeirão Pires

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 22:40



Ribeirão Pires é exemplo prático de que o isolamento físico, método defendido pelas principais autoridades de saúde do mundo, funciona. Contestado fortemente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e um dos motivos que derrubaram os dois últimos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich – o segundo deixou o cargo na sexta-feira –, o confinamento em massa da população ribeirão-pirense, bem acima do nível das outras cidades do Grande ABC, manteve a linha de casos de infecção do município estável, diferente da observada nas cidades vizinhas.

A diferença no comportamento da população de Ribeirão Pires tem feito a diferença. Desde 24 de março, quando começou o monitoramento realizado diariamente pelo governo do Estado por meio do localizador e dos sinais de celulares, a taxa de confinamento da cidade tem ficado sempre entre as melhores de São Paulo.

Na semana passada, mesmo com o índice de isolamento em queda em diversos municípios, o que, inclusive, foi o responsável pela implantação de rodízio mais rígido na Capital, Ribeirão Pires se manteve no topo do ranking, com números sempre próximos dos 60% da população em casa – raras exceções foram verificadas na terça-feira (53%) e no dia 8 de maio, quando a cidade registrou a pior marca desde o início da série, com 50%. Como comparação, desde segunda-feira, a melhor marca das outras cidades do Grande ABC foi de 52%, registrada uma vez por Diadema – Rio Grande da Serra não é monitorada. As demais seguem o ritmo da Capital, com números na casa dos 48% de confinamento.

O índice reflete na curva de casos. Nos primeiros sete dias deste mês, por exemplo, Ribeirão Pires foi de 63 para 72 infectados, ou seja, acréscimo de 14%. No mesmo período, Santo André teve alta de 35%, São Bernardo, 28% e São Caetano, 25%.

Como os infectologistas explicam, o reflexo do confinamento aparece apenas 15 dias depois, ou seja, os bons números de Ribeirão Pires só foram possíveis graças ao isolamento realizado na semana dos dias 9 a 16 de abril, quando a cidade chegou a ter pico de 71% – acima até do desejável pelo Estado, que é 70% – e manteve os números na casa dos 60%. No mesmo período, nas outras três cidades da região, as taxas ficavam em torno de 51% das pessoas em casa.

Infectologista do Hospital Santa Ana, de São Caetano, Paulo Rezende reforçou a importância destes números. “As pessoas não entendem isso (relação isolamento e casos). A taxa de transmissão hoje é em torno de 2,75, ou seja, cada infectado transmite a doença para quase três pessoas. Como não temos número ideal de testes por vários fatores, a intenção é diminuir o número de pessoas circulando para reduzir também o de infectados para que os hospitais tenham condição de atender à demanda”, explicou o especialista.

Além do isolamento, a posição geográfica de Ribeirão Pires favorece os bons índices até agora. A cidade está um pouco mais distante da Capital, epicentro da doença no Estado. “A pandemia atingiu primeiro as cidades que contam com aeroportos e foi se espalhando para os municípios vizinhos. Agora a transmissão já é local e grande parte das pessoas é contaminada na ida e volta do trabalho. Como é uma cidade menor, mas com vida própria e mais distante da Capital, Ribeirão Pires acaba favorecida neste aspecto”, finaliza Rezende.

A sensação de isolamento físico se reflete também entre os munícipes. “Aqui na cidade a movimentação está muito menor do que o normal”, constatou a balconista Ivonete de Paiva, 35 anos. “A circulação está menor do que o normal, diminuiu um pouco sim”, reforçou a caseira Maria Zilda, 62.

(Colaborou Matheus Moreira)