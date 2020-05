Marília Mendonça faz festa para comemorar os cinco meses de seu filho, Léo

16/05/2020 | 19:10



Marília Mendonça faz questão de celebrar cada dia de vida de seu pequeno, e neste sábado, dia 16, não foi diferente. A cantora postou em suas redes sociais que Léo estava completando cinco meses de vida, e a data não passou em branco.

Em uma foto compartilhada no Instagram, a dona da live mais assistida da história mostrou que o menino, que é filho do músico Murilo Huff, ganhou uma mesa bastante decorada com o tema de dinossauros.

Por conta do isolamento social, devido ao novo coronavírus, Marília não pôde receber convidados para a festa, mas isso não diminuiu sua felicidade.

Acho que já chorei o equivalente a sua quantidade de meses hoje. Gratidão, papai do céu! Cinco meses de transformação, de amor mútuo. Eu te amo, meu menino, todos os dias da minha vida, que é toda sua. Obrigada pela mesa cada um no quintal da sua casa, Quintal da Arca, eu amei!, escreveu a artista na legenda do post.