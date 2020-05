Lady Gaga divulga detalhes de música que gravou com Ariana Grande

16/05/2020 | 18:10



Os rumores finalmente foram confirmados! Após muita especulação, Lady Gaga confirmou oficialmente não apenas que gravou uma música com Ariana Grande como a canção já está para ser lançada.

A organizadora do One World: Together At Home postou no Instagram na última sexta-feira, dia 15, o pôster de divulgação de Rain On Me, que fará parte de seu novo álbum, Chromatica.

A parceria será lançada na próxima sexta-feira, dia 22. E, a julgar pela imagem publicada, é possível que em breve um clipe seja divulgado, ainda que as cantoras tenham gravado tudo separadamente por conta do isolamento social.

O sexto álbum de estúdio de Gaga terá sua estreia completa em 29 de maio, e contará com outras colaborações, como Elton John e o grupo de K-pop Blackpink.