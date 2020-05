16/05/2020 | 17:10



Jung Yoonhak foi a primeira celebridade da Coreia do Sul a ser infectada pela Covid-19. A contaminação do líder do grupo de K-pop Supernova fez com que ele ficasse internado durante mês e meio.

Entretanto, finalmente, em 15 de maio o astro teve alta. A agência que gerencia a carreira do artista, SV Entertainment, foi quem divulgou a notícia, e declarou em nota:

Acreditamos que tudo isso foi possível graças à s inabaláveis â??â??palavras e apoio [dos fãs].

Na época do contágio, Jung havia acabado de desembarcar do Japão e não respeitou o isolamento social, o que causou diversas críticas quando se tornou público o seu diagnóstico, já que ele colocou outras pessoas em risco.