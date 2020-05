Campeã olímpica, Stefanidi vence duelo à distância de salto com vara

16/05/2020 | 17:06



A grega Katerina Stefanidi, atual campeã olímpica do salto com vara, venceu neste sábado o Ultimate Garden Clash, uma competição remota criada pela World Athletics, a federação internacional de atletismo, para entreter os fãs do esporte durante o período da pandemia do coronavírus.

Stefanidi competiu e superou a norte-americana Katie Nageotte e a canadense Alysha Newman, sendo que cada uma participou do seu local de treinamento. Há duas semanas, foi realizada disputa semelhante masculina, tendo acabado com o empate entre o sueco Armand Duplantis e o francês Renaud Lavillenie - eles conseguiram superar uma barreira de 5 metros em 36 oportunidades, cada.

Já no evento feminino, a barreira estava em 4 metros. E ganharia quem a ultrapasse mais vezes em dois períodos de 15 minutos. Stefanidi, então, se deu melhor ao ter êxito em 34 das suas 36 tentativas em Atenas. De Marietta (Geórgia), Nageotte foi a segunda, ao completar 29 saltos, contra os 21 de Newman em Bolton (Estados Unidos). Juntas, conseguiram 85 saltos, enquanto o evento masculino teve 98.

"Eu me diverti muito", disse Stefanidi. "Fiquei muito empolgada após o primeiro tempo, porque tinha 19 saltos. Pensei que poderia dar dois saltos a menos no segundo tempo e ainda igualar a pontuação vencedora dos caras, mas perdi dois saltos. Também estava tão quente que minhas mãos suavam, o que dificultava uma boa aderência."

A grega assegurou que agora gostaria de participar de um desafio semelhante contra Lavillenie e Duplantis, os ganhadores da disputa masculina. "Eu faria isso, mas vou precisar de três semanas para me recuperar", afirmou.