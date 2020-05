Katy Perry diz que testou paciência de Orlando Bloom durante quarentena

16/05/2020 | 16:10



Katy Perry elogiou Orlando Bloom ao dizer que o noivo está sendo muito paciente durante a quarenta! Segundo o site Hollywood Life, a cantora concedeu uma entrevista ao programa The Morning Mash Up da rádio SiriusXM Hits 1 em que deu detalhes sobre a convivência com o amado em meio à pandemia do novo coronavírus.

- Ele viu tudo, e Deus o abençoe, ele ainda está aqui. Incrível e louvável, admitiu Katy.

A artista até confessou ter tentado levar o ator ao seu limite:

- Eu definitivamente o testei e fiquei tipo: Ah sim, você acha que pode me aguentar? Vamos ver!, acrescentou.

Mas parece que Orlando pode lidar com isso, né?

O casal está esperando seu primeiro bebê juntos, o que naturalmente aumenta o estresse de já ficar dentro de casa em meio a uma pandemia.

O cotidiano da intérprete de Roar tem sido de altos e baixos, seu amado, porém, provou ser uma base de apoio.

- Katy não está apenas lidando com uma tonelada de emoções reais sobre se tornar uma mãe pela primeira vez, mas também está fazendo isso em circunstâncias extremamente incomuns. E tudo o que Orlando quer é estar presente na vida de Katy todo instante. Contudo, ao mesmo tempo, ele está passando por muita coisa e sente que precisa ser o protetor, disse uma fonte ao Hollywood Life, no final de abril.