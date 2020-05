Atriz de Friends Lisa Kudrow revela o que Phoebe faria na quarentena

16/05/2020 | 16:11



Não é novidade que Friends é uma das séries mais queridas de todos os tempos e, mesmo tendo acabado em 2004, muita gente ainda especula o que os personagens estariam fazendo nos dias de hoje.

A atriz Liza Kudrow, que interpreta Phoebe Buffay no seriado, resolveu ajudar os fãs com isso as suposições, e contou como sua personagem estaria durante a quarentena provocada pelo novo coronavírus, conforme divulgado pela revista People com informações do Sunday Times.

A artista garantiu que Phoebe ainda estaria casa com Mike Hannigan, papel de Paul Rudd, e, no mínimo, com a casa repleta de coisas bizarras:

- Eu sinto que se Phoebe e Mike tivessem filhos, ela estaria militando sobre criar arte. Então, a casa estaria cheia de grandes e estranhos projetos, brincou.

Lisa também comentou sobre a reunião do elenco de Friends, que foi adiada por conta da pandemia:

- O público não nos viu mais juntos desde o fim da série. Nós vamos relembrar Friends, contar o que acontecia nos bastidores. Não é a gente voltando a ser os personagens. Não é um episódio. Não tem roteiro, comentou.