São Caetano promove bloqueios de trânsito para testar população

Franscisco Lacerda

Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 15:34



São Caetano promoveu neste sábado (16) mais um bloqueio de trânsito para testar motoristas e passageiros. Objetivo da ação é ampliar a testagem rápida com objetivo de detectar possíveis infectados com o novo coronavírus, micro-organismo causador da Covid-19. Realizadas desde o dia 16, essas barreiras abordam, em média, 220 veículos por hora, em quatro pontos da cidade.



A busca é por pacientes portadores do vírus que não apresentam sintomas da doença, os chamados assintomáticos. A ação consiste em medição voluntária da temperatura. Se o paciente apresentar febre e alteração na oxigenação sanguínea é submetido à testagem rápida. Em caso de positividade é encaminhado para tratamento.

Presente à ação, que ocorreu no bairro Boa Vista, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) – que vem demonstrando preocupação com a política de enfrentamento ao coronavírus promovida pelo governo federal, agravada com o pedido de demissão do ministro Nelson Teich, na sexta-feira, por discordar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quanto ao uso da cloroquina no tratamento dos infectados – disse que esta é mais uma ferramenta que a Prefeitura tem usado na luta contra a Covid-19. O propósito da atividade, informou, é frear a proliferação da doença, já que esse tipo de paciente, segundo ele, acaba ''''''''fazendo com que a pandemia se perpetue e se eleve''''''''.



Mais cedo o tucano havia participado de instalação, pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental ), de pias para higienização de mãos na UBS (Unidade Básica de Saúde) Caterina Dal''''''''Anese, no bairro Olímpico.

Também médico, o chefe do Executivo são-caetanense fez coro à necessidade de que as mãos sejam lavadas “com frequência”, porque, continuou, o “vírus é sensível a aguá e sabão” e reforçou a necessidade do isolamento físico decretado pelo governador João Doria (PSDB). “Fique em casa e (se for sair) use máscara. Vamos todos em uma cruzada contra a Covid-19.