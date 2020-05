Khloé Kardashian e Tristan Thompson ameaçam processar modelo que alega ter filho com jogador

16/05/2020 | 14:10



Khloe Kardashian e Tristan Thompson ameaçaram tomar medidas legais contra a mulher que alega ter um filho com o jogador. Segundo o site norte-americano E! News, o advogado do ex-casal divulgou uma carta na última quarta-feira, dia 14, em que exige que Kimberly Alexander pare de difamá-los com mentiras maliciosas e ilusórias relacionadas à paternidade de seu filho, que a modelo alega ser do jogador da NBA.

Na carta, o advogado Marty Singer afirma que a única exigência feita por Tristan era que o teste de DNA fosse em um laboratório credenciado, o que levou a acusadora a questionar a idoneidade da empresa em suas redes sociais.

Depois que o teste realizado por um dos laboratórios mais conceituados mostrou que o sr. Thompson não é o pai do seu filho, pensamos que seria o fim disso. Mas você continuou a espalhar mentiras ultrajantes sobre meus clientes, incluindo teorias ridículas de conspiração, dizia o comunicado do assistente jurídico.

O representante do casal ainda afirma que a modelo está tentando ter seus 15 minutos de fama; porém, destaca que Khloé e Thompson não tolerarão sua conduta desprezível. Assim, a carta pede que ela interrompa as supostas difamações, sob o risco de ser processada em ações de milhões de dólares. Eita!

A nova polêmica envolvendo o jogador veio à tona enquanto ele e Khloe aparentemente tentam se acertar, após episódios de traição, incluindo aquele com Jordyn Woods, a ex-melhor amiga de Kylie Jenner. Juntos, eles são pais de True Thompson, de dois anos de idade.

Recentemente, também surgiram rumores de que a empresária estaria grávida do segundo filho de Tristan, o que foi negado por meio das redes sociais.