No Twitter, Bolsonaro ataca novamente o isolamento total

16/05/2020 | 13:39



O presidente Jair Bolsonaro atacou novamente as regras de isolamento total adotadas em alguns Estados brasileiros na sua conta do microblog Twitter em postagem neste sábado, dia 16. "O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total", escreveu Bolsonaro. Na postagem, o presidente reproduz um vídeo do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, detalhando o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600.

Em seguida, o presidente postou um vídeo de um bloqueio de tráfego no bairro da Imbiribeira, em Recife, Pernambuco. O vídeo era de um apoiador criticando o governador pernambucano, Paulo Câmara (PSB), acusando-o de não deixar passar no bloqueio quem vestia a camisa do Brasil ou que exibia a bandeira brasileira nos carros.