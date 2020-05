16/05/2020 | 13:10



A fotógrafa alemã Astrid Kirchherr, conhecida por ter tirado fotos dos Beatles no início da carreira do grupo, morreu no dia 12 de maio, poucos dias antes de completar 82 anos de idade. A notícia foi dada por um amigo de Astrid, o escritor Mark Lewisohn, por meio do Twitter:

Obrigado, Astrid Kirchherr. Inteligente, inspiradora, inovadora, querida, artística, desperta, consciente, linda, sábia e uma amiga muito edificante para muitos. O seu presente para os Beatles foi imensurável. Descanse em paz.

De acordo com a BBC, a artista foi diagnosticada com uma doença, que não foi comunicada à imprensa, e morreu brevemente depois disso.