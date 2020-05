Após repercussão por supostamente ter chamado Anitta de funkeira e rodada, Manu Gavassi elogia a cantora em live: - Ela chegou em lugares que ninguém chegou

16/05/2020 | 11:11



Como você viu, Anitta fez uma declaração em seu Twitter, na época de exibição do Big Brother Brasil 20, que gerou muita repercussão na internet. Na rede social, a cantora fez um desabafo sobre uma participante que a tratou mal por ser funkeira e rodada.

Da mesma forma que tem gente no BBB que paga de feminista, que todo mundo idolatra, mas que já sentou comigo na mesa e me tratou que nem um pedaço de m***a porque eu era "funkeira e rodada", então cada um com seu qual, escreveu Anitta.

A poderosa não esclareceu a identidade dessa competidora, mas a colunista Fábia Oliveira, na época, afirmou que se tratava de Manu Gavassi. Os internautas também começaram a especular sobre uma suposta briga entre as duas. A situação só se intensificou quando Anitta fez campanha para que Mari Gonzalez e Babu Santana permanecessem em um paredão que tinha a participação de Manu - e o fato da artista ter feito um show à distância em uma das festas do BBB também gerou comentários. Agora, Manu afastou os boatos de que teria algum tipo de desavença com a funkeira durante uma live na última sexta-feira, dia 15, no Instagram da revista Forbes Brasil.

Segundo informações do jornal Extra, a terceira colocada do BBB20 não poupou elogios à Anitta durante a transmissão ao vivo.

- Não quis criar competição, aliás, eu adoro a Anitta. Eu ia amar [uma live com Anitta]. Acho ela uma gênia do marketing. Eu sei que muita coisa - tudo que ela construiu foi mérito dela.

Manu ainda criticou os comentários misóginos que Anitta recebeu quando foi entrevistada pela Forbes em outra ocasião.

- Eu acho absurdo ter esse tipo de comentário, porque claramente ela chegou em lugares que ninguém chegou no Brasil.

A cantora ainda falou sobre a estratégia que deixou em suas redes sociais na época em que estava confinada na casa mais vigiada do Brasil.

- Para organizar isso foi super difícil, eu fiz isso em três dias, porque eu não sabia direito quando eu seria confinada. Eu tive três dias pra roteirizar e organizar tudo. (...) Eu coloquei um monte de post-it na parede da minha casa, sete dias da semana por 14 semanas, e fui escrevendo, vídeo 1, vídeo 2, vídeo psicólogo, fui escrevendo tudo isso na parede da minha sala. Fiz uma apostila com a ordem dos vídeos, primeiro a ordem de gravação para ficar mais fácil, eu organizei tudo, e depois a hora da postagem. [Deixei] as legendas para todas terem a minha cara, os possíveis horários, as possíveis substituições. Então, deixei uma apostila desta grossura, e enlouqueci todo mundo que trabalhava comigo pra eles postarem isso.