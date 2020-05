Exoneração de Nelson Teich do Ministério da Saúde é publicada no 'DOU'

16/05/2020 | 10:33



O governo federal formalizou neste Sábado (16) a exoneração do médico oncologista Nelson Teich do cargo de ministro da Saúde. A exoneração "a pedido" está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Teich pediu demissão nesta sexta-feira após divergências com o presidente Jair Bolsonaro em torno das medidas de combate ao novo coronavírus.

A saída de Teich ocorre no auge da pandemia do novo coronavírus, que já causou quase 15 mil mortes no País. Ele assumiu o posto em 17 de abril, no lugar do também médico Luiz Henrique Mandetta. Com a saída de Teich, que ficou apenas 29 dias na função, o secretário executivo do ministério, general Eduardo Pazuello, assume interinamente a pasta.

Assim como seu antecessor, Teich vinha tendo divergências com o presidente Bolsonaro sobre o isolamento social no combate à pandemia e o uso da cloroquina no tratamento da doença, justamente os dois principais pontos de embate entre Mandetta e Bolsonaro. No caso de Teich, no entanto, a cloroquina foi o estopim da nova crise, com a decisão do presidente de mudar o protocolo de uso do medicamento no combate à covid-19.

Pressionado a ampliar a prescrição do medicamento, apesar da falta de comprovação sobre sua eficácia para tratar o coronavírus, Teich já havia avisado Bolsonaro na quinta-feira semana que era preciso aguardar a conclusão de estudos científicos. Não adiantou: em transmissão ao vivo naquela noite, o presidente disse que faria a mudança no protocolo. "Quem manda sou eu", afirmou ele a auxiliares.

Teich pediu demissão no dia em que o governo completou 500 dias. Foi o nono ministro a deixar a Esplanada - o último deles havia sido o ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, que comandava a Justiça e, ao sair, há 22 dias, acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal.