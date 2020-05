Giselle Itié lamenta a ausência de Guilherme Winter na rotina com o filho: - Pedro já é um outro bebê desde que ele o viu pela última vez

16/05/2020 | 10:10



Giselle Itié confessou que se sente feliz mesmo durante este período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz contou que o filho Pedro Luna, de apenas dois meses e meio de vida, proporciona muito alegria em casa - e que isto é valiosíssimo em um momento tão delicado quanto esse que estamos vivendo.

- Quando estou amamentando e ele olha para mim ou dá um sorriso, é a coisa mais linda do mundo. Tomamos banho juntos, também é delicioso. E o momento em que acorda é maravilhoso. Pedro estava com muitas cólicas, mas agora consegui me acertar com ele.

Giselle ainda revelou que não teve muitas problemas com a amamentação.

- Tenho muita sorte. Desde o início, ele pegou muito bem. É tudo muito harmonioso.

Além de se entender como mãe, a artista também está fazendo uma reflexão de como é como filha.

- Saí de casa aos 18 anos. Aí virei mãe e voltei a morar com a minha mãe. Estamos cada vez mais unidas. É maravilhoso me descobrir como mãe e estar ao lado da minha mãe. São sensações únicas. Há dias em que é uma loucura, mas uma loucura boa. A gente faz meditação, por exemplo, quando o pequeno deixa. Estamos nos virando.

Itié está tão envolvida com a maternidade que, além de cuidar do filho, ainda participa de lives com essa mesma temática.

- Antes de parir, eu estava fazendo lives com as profissionais que me acompanhavam na gestação. Não tinha ideia de continuar, mas, com todo esse movimento (de lives), continuei. Vamos todas nós, puérperas, nos abraçarmos, porque é um momento muito transformador. Viver um puerpério com o mundo do jeito que está é mais transformador ainda. Senti a necessidade de abrir a câmera para crescer e para ajudar também.

A atriz alegou que sente vontade de fazer um programa de TV sobre maternidade - e criticou a pressão estética imposta nas mães pela sociedade.

- É um desserviço para o psicológico de uma mãe. Fomos criadas nessa cultura. Eu estou superpreparada para desconstruir isso. É claro que, se aparecer uma personagem que tenha necessidade de um corpo atlético, eu vou atrás. Meu trabalho me pede isso. Caso contrário, vou atrás da minha saúde mesmo. Não vou ficar nessa loucura de ter corpo perfeito com bebê de dois meses. O que é um corpo perfeito? Esse corpo que a sociedade colocou? Meu corpo é perfeito alimentando o meu bebê. É necessário que a gente se acolha e quebre todas essas imagens da sociedade patriarcal. Não há mais espaço para isso. Temos que dizer chega.

Desde que descobriu a gravidez, Giselle se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. Isso fez com que ela ficasse separada do amado, o também ator Guilherme Winter.

- Decidi morar perto da minha rede de apoio, dos meus pais e dos meus irmãos. A família do Gui também é de São Paulo.

Com a quarentena, a atriz ainda não conseguiu reencontrar Guilherme.

- Ele está vindo morar aqui também. Foi para o Rio resolver a mudança dele quando estourou a pandemia. A gente está tentando entender quando ele vai vir para cá.

Giselle lamentou a ausência do artista em um momento tão significativo quanto este.

- É de chorar. É um momento mágico. Como assim o Gui está perdendo esse momento? Pedro já é um outro bebê desde que ele o viu pela última vez. A gente faz chamadas de vídeo todos os dias, mas não é a mesma coisa. Mas é isso. Pelo menos estou com minha mãe. Muitas mães estão verdadeiramente sozinhas. Não consigo nem parar para imaginar isso. A gente precisa ajudar essas mães. Não é fácil.

Complicado, não é?