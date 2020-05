Luana Piovani é criticada por seguidora e dispara: Eu não nasci para ser dona de casa

16/05/2020 | 09:10



Luana Piovani usou o seu Instagram para fazer mais um desabafo neste período de quarentena. Na última sexta-feira, dia 15, a apresentadora compartilhou em seu perfil uma arte diferente da Mulher-Maravilha, onde a heroína aparece sentada em um banco, visivelmente cansada e machucada, e aposta em um sorvete para melhorar o dia. Nos comentários do post, uma seguidora criticou essa reflexão proposta pela artista, de 43 anos de idade, e escreveu o seguinte:

Ela tem as aulas de ioga, musculação e massagem na farmácia. Além do mais, não lava, passa e cozinha, e tem a Angelina que ajuda a cuidar das crianças, e a mãe que leva os miúdos para dormir em sua casa vez ou outra. Tem mães que realmente estão sofrendo por cuidar da casa e filhos e não tem no fim do dia uma massagem em seus pés.

Piovani, então, rebateu:

Eu lamento por quem não tenha a massagem nos pés, mas morro por quem não tem comida em casa. Eu não nasci para ser dona de casa e não tenho o menor constrangimento em dizer isso. Me faz falta os ensaios, camarins, textos e cantorias. Dá uma olhada na minha bio, diz, atriz, mãe, feliz, e não o contrário.

A declaração de Luana fez sucesso entre os seus fãs, que a elogiaram bastante pelo posicionamento. E aí, o que você achou?