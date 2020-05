Orquestra Sinfônica andreense faz ação virtual neste domingo, às 14h

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 23:13



Sempre em movimento, mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus, a tradicional Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) programa atividade virtual amanhã para manter a ligação com o seu fiel público. Por meio de sua página no Facebook (facebook.com/orquestra.sinfonica.santo.andre.OSSA) o grupo disponibilizará aos internautas o projeto Microestreias da Quarentena.

Idealizada pelo maestro Abel Rocha, diretor artístico da Ossa, a iniciativa apresenta ao público obras de oito compositores brasileiros, residentes no Brasil e no Exterior, que foram exclusivamente convidados para criar pequenas peças musicais que dialogassem com o dramático momento atual vivido em todo o mundo, de isolamento físico.

As obras serão postadas, uma a uma, a cada 30 minutos a partir das 14h. No fim do domingo, a playlist completa poderá ser conferida também no canal da Orquestra no YouTube.

“O projeto foi idealizado por mim para a Orquestra Sinfônica de Santo André, pois sentimos necessidade de promover criação artística que refletisse e questionasse esse nosso período atual. Todo o processo leva em conta que o compositor, o maestro, os músicos, o editor e o público não poderão se encontrar presencialmente, e só se comunicarão pela tela de um celular”, afirma Rocha.

Os compositores que aceitaram o desafio são Alexandre Lunsqui, Alexandre Guerra, Neymar Dias, João Cristal, João Guilherme Ripper, Leonardo Martinelli, Maurício De Bonis e Chico Mell. Segundo o regente, os autores tiveram de levar em conta o fato de que os músicos teriam de fazer sua parte da gravação em casa, com os recursos disponíveis.

Um dos grandes desafios do projeto em meia à pandemia, segundo o maestro, foi estabelecer como cada músico poderia gravar a peça individualmente em sua casa, sem ensaios, “e ainda assim nos permitir sincronizar os vídeos obtidos na edição final. Isso foi contornado com a criação de guias específicas para cada obra, linhas bases, áudios de explicação e roteiros sonoros”.

Cada postagem contará também com uma apresentação do compositor, que vai aproveitar a ocasião para falar de si e de sua criação para a Ossa. O público poderá conferir também a minibiografia do artista de cada obra.