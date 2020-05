Covid-19 e planejamento

Do Diário do Grande ABC



No momento de turbulência no cenário nacional, onde o segundo ministro da Saúde acaba de pedir demissão em menos de um mês, em plena ascensão dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, traz alento à sociedade a movimentação da Assembleia Legislativa de São Paulo no sentido de assegurar recursos para o Estado enfrentar as eventuais ondas posteriores de infecção pelo micro-organismo causador da Covid-19. Os deputados paulistas demonstram estar em sintonia com a OMS (Organização Mundial de Saúde), que alertou recentemente os países sobre a possibilidade de ocorrência de novos surtos da doença logo na sequência do principal.

Planejamento é tudo. Os paulistas, sobretudo os que moram no Grande ABC, onde em dois meses a Covid-19 deixou marcas extremamente profundas, são testemunhas dos percalços ocasionados quando vírus tão devastador quanto o Sars-CoV-2 chega de maneira súbita e sorrateira, sem aviso prévio. Segundo dados mais recentes, 14.817 brasileiros, infelizmente, morreram antes que a ciência e as autoridades pudessem proporcionar instrumentos mais eficazes para enfrentar a doença. Faltou preparo.

A preocupação dos deputados paulistas em assegurar verbas para a realização de 5 milhões de testes em 2021, além da reserva de dinheiro para a compra de até 15 mil ventiladores pulmonares, equipamento hospitalar essencial na batalha contra a Covid-19, evidencia que ao menos o Estado de São Paulo, capitaneado pelo parlamentar são-caetanense Thiago Auricchio (PL), autor da maioria das emendas neste sentido, aprendeu a dura lição fornecida pelo novo coronavírus.

A criação de sólida retaguarda sanitária, que deve se estender também aos municípios, será essencial para reduzir o número de contaminados e mortos em caso de reincidência epidêmica. Essa deve ser a principal preocupação das autoridades, de todas as esferas, enquanto os cientistas não descobrirem a vacina que pode fazer com que o coronavírus deixe de ser a ameaça letal que assusta a humanidade desde o fim do ano passado.