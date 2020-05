Atila Jacomussi anuncia entrega de máscaras para a população

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



15/05/2020 | 20:30



O prefeito de Mauá Atila Jacomussi (PSB ) anunciou, na noite desta quinta-feira (15), que serão entregues 450 mil máscaras para a população da cidade. Segundo ele, as máscaras serão distribuídas nas estações ferroviárias, estações de ônibus, feiras livres e nos principais pontos estratégicos do município. Ele declarou que todas são de tecidos, laváveis. “ A consciência é muito importante. Já que usar máscaras é obrigatório, deixe para quem realmente precisa”, destacou Jacomussi.

Atila lembrou que, até o momento, a cidade soma 250 casos confirmados da doença, com 38 mortes e 43 pessoas curadas, sendo que 78% dos leitos hospitalares estão ocupados. Outro tema que ele destacou foi que, caso for preciso, foi criado credenciamento com o Hospital Vital, que é da rede particular. Para encerrar ele anunciou que o munícipio deve fazer testagem em massa na população e, mais uma vez, pediu para que todos fiquem em casa.