Cruzeiro dá início a testes de coronavírus no seu CT para retomar treinos

15/05/2020 | 20:19



Em um passo importante para a retomada das atividades na Toca da Raposa II, o Cruzeiro iniciou nesta sexta-feira a realização de testes para detectar a presença da covid-19. E o dia de testes foi dedicado a avaliar funcionários e membros da comissão técnica, além de dirigentes.

O Cruzeiro contou com apoio de um laboratório, da Axial Medicina Diagnóstica, para realizar os exames. E os testes vão prosseguir na próxima segunda-feira, quando serão avaliados os jogadores e demais colaboradores do clube.

"Fizemos hoje uma avaliação laboratorial sorológica em aproximadamente 55 funcionários. Todas elas passaram pelos testes em sistema drive-thru, permanecendo dentro de seus carros. Os colaboradores também responderam questionários que foram aplicados, o que mostra um envolvimento significativo de todos nesse modelo de combate e controle da pandemia", comentou o médico Sérgio Campolina, explicando como se deu os testes.

"É necessário que cada um dos indivíduos tenha consciência da importância da prevenção ao vírus, fazendo com que as sequelas em nossa sociedade sejam minimizadas", complementou, ao site oficial do Cruzeiro.

O clube recebeu a liberação da Prefeitura de Belo Horizonte para realizar atividades em seu CT na última quarta-feira. E depois da conclusão dos testes, o Cruzeiro aguardará os resultados para iniciar as atividades na Toca da Raposa II.

Durante a paralisação das competições, o Cruzeiro definiu Enderson Moreira como seu novo técnico. Ele ainda não teve um contato presencial com os jogadores, que têm treinado em suas residências.

Até agora, Grêmio e Internacional foram os principais clubes brasileiros a iniciarem atividades em seus centros de treinamento. Rival do Cruzeiro, o Atlético-MG testou seus atletas no início da semana para viabilizar a retomada das atividades. O Flamengo também realizou exames em seu elenco e funcionários.