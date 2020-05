15/05/2020 | 19:10



Cara Delevingne comentou fotos de sua ex, Ashley Benson, ao lado de outro. A modelo e atriz ficou quase dois anos com Benson, e as duas anunciaram a separação em abril de 2020.

Dias antes do comentário de Cara, Ashley foi vista buscando comida em um restaurante com o rapper G-Eazy, e fontes disseram ao Page Six que eles se beijaram durante a saída

Cara escreveu no Instagram:

Agora mais do que nunca é hora de espalhar amor e não ódio. A todos odiando Ashley, por favor, parem. Vocês não sabem a verdade, só eu e ela sabemos a verdade e é exatamente assim que tem que ser.

Que verdade será essa, hein?