José Loreto relembra vez em que foi chamado de drogado quando precisou tomar insulina em restaurante

15/05/2020 | 19:10



O ator José Loreto fez uma live em seu Instagram em que fala sobre diabetes, doença com a qual lida desde os seus 14 anos de idade. Na primeira meia hora do vídeo, ele falou sozinho e relembrou situações as quais teve que lidar com pessoas que não sabiam do que se tratava a doença. Depois, convidou sua médica para falar um pouco mais do assunto.

O pai de Bella contou que, no começo, fazia um bullying consigo mesmo e tinha vergonha de medir a glicose e injetar a insulina em público. Em um desses caso, ele relatou um constrangimento:

- Uma vez, eu estava tomando insulina em um restaurante, e o cara me olhou assim: Você é artista, né? Tomando injeção, tomando drogas? Eu disse: Estou! Estou tomando insulina, preciso disso para viver. E você deveria ser mais razoável em vez de fazer uma pergunta tão petulante.

Em outra ocasião, quando era mais jovem, ele relata:

- Quando eu fico com hipo[glicemia] é como se eu ficasse bêbado sem beber. Você vai ficando grogue, o seu raciocínio já não fica mais tão rápido. E aí em um churrasco, na casa de uns amigos, eu fiquei diabético, tive um hipoglicemia, de apagar, de acordar e ver a cabecinha dos meus amigos, o pai do meu amigo, me dando doce e ai qual foi a minha reação? Eu comecei a chorar. Eu queria que todo mundo sumisse e que ninguém tivesse me visto.

Já em uma aula de teatro, aconteceu outra situação constrangedora:

- Já no teatro, com 19 anos, o professor achou que eu estava drogado. Era aula de corpo e eu fiquei meio sonolento. Era sete horas da manhã. Mas aí eu fiquei com hipoglicemia um dia. Eu achei que era sono, mas era hipoglicemia e dormi na aula. Ele me perguntava as coisas e ele achou que estava debochando. Ele me arrastou pelo pé. Eu deitei e dormi e ele me arrastou pelo pé e me botou para fora da sala. E aí meus amigos me pegaram e viram que eu estava com hipoglicemia.