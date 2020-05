Esposa de Radamés critica Viviane Araújo nas redes sociais, diz colunista

15/05/2020 | 19:10



O jornal Extra divulgou uma nota nesta sexta-feira, dia 17, dizendo que Viviane Araújo teria pago 400 mil reais ao ex-marido Radamés Martins; o mesmo confirmou que o caso aconteceu há um ano e que o valor da quantia estava equivocado. No mesmo dia, segundo a colunista Fábia Oliveira, a esposa do jogador, Caroline Furlan, criticou Viviane Araújo nas redes sociais ao responder o comentário de uma seguidora que dizia:

Quem tem saco para isso? A essa altura do campeonato?

E Caroline respondeu:

Porque ela precisa disso, né? Vive de mídia baseada em barraco sempre! Mas, chega, isso vai acabar!

Então, uma fã de Viviane Araújo rebateu o comentário da judoca:

Não, querida, ela não precisa disso. Antes dela ficar com esse tal Radamés, ela já era famosa pelas qualidades dela. Infelizmente, ela teve o dedo podre de escolher esses caras para dividir a vida dela. Ela não precisa disso, não.

Caroline, ainda, respondeu a seguidora e chegou a mencionar o cantor Belo:

Qualidades ou pelo Belo? Ou pelas revistas pelada? Ah, me poupe. Mérito tem quem trabalha duro, sustenta família com salário e ganha dinheiro com dignidade. Vocês são muito fúteis e alienados.

E continuou:

Ela tinha que tomar muito cuidado com o que solta. Eu não tenho medo, porque não devo nada a ninguém. Todo mundo que conhece a gente sabe da nossa história. E eu amo a nossa história. Cuidado com a decepção.