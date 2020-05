Hospital de Urgência recebe primeira paciente com novo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 19:05



Inaugurado ontem à tarde com as presenças do governador João Doria (PSDB) e do prefeito Orlando Morando, o HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo recebeu na tarde desta sexta-feira a primeira paciente infectada pela Covid-19. De acordo com informações da Prefeitura, é uma mulher, 78 anos, encaminhada diretamente a uma das UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – ela respira com a necessidade de oxigênio por cateter.

O equipamento conta, no total, com 250 leitos, sendo 170 de enfermaria e 80 de UTI (por ora, 40 contam com respiradores e o restante aguarda a chegada de aparelhos). Todos eles são exclusivos para pessoas positivadas e em tratamento para o novo coronavírus. E com estas acomodações, São Bernardo agora conta com 517 leitos públicos exclusivos para combater a Covid-19, somando as cinco unidades de saúde do município.

De acordo com o boletim epidemiológico enviado pela administração são-bernardense no fim da tarde desta sexta-feira, o município ultrapassou os 1.000 casos confirmados: são 1.004. Além disso, contabilizou cinco novas mortes, alcançando 122 vítimas fatais pelo novo coronavírus. Por fim, 4.041 pessoas aguardam resultados de testes para saberem se estão ou estiveram com a doença.