Artistas leem capítulos do primeiro livro da saga 'Harry Potter' em projeto especial

Luís Felipe Soares



16/05/2020 | 23:59



A saga de Harry Potter continua a movimentar os fãs, e a quarentena durante a pandemia da Covid-19 motivou o desenvolvimento de ação especial para o público. O site internacional Wizarding World, portal oficial da história, e a escritora britânica J.K. Rowling apresentaram o lançamento do projeto Harry Potter At Home, com atividade em áudio em inglês que celebra a jornada do bruxo mais conhecido do planeta.

Trata-se de leitura do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, realizada por famosos. O capítulo inicial foi lido pelo ator Daniel Radcliffe, que interpreta o protagonista nos filmes. A sequência conta com participação de Noma Dumezweni, atriz que viveu Hermione na versão teatral do conto Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

Os vídeos das leituras podem ser vistos em www.harrypotterathome.com, dentro do universo do Wizarding World. Assinantes do Spotify podem acessar o áudio da contação de história em língua estrangeira. Basta procurar por Harry Potter At Home no espaço de busca. Os materiais não chegam a ter 30 minutos de duração cada.

Os capítulos são semanais e figuras como os atores Eddie Redmayne e Claudia Kim, do elenco dos filmes Animais Fantásticos, e o ex-jogador de futebol David Beckham estão na lista.