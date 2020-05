Homem fica mais de oito horas na posição ‘prancha’

Luís Felipe Soares



16/05/2020 | 23:59



O norte-americano George Hood se exercita regularmente e fez de uma das atividades sua especialidade. Trata-se da postura conhecida como prancha (quando a pessoa deita-se de barriga para baixo e apoia o corpo nos antebraços e na ponta dos pés), que ajuda a fortalecer a região do abdômen. A dificuldade faz com que os praticantes aguentem entre segundos e alguns minutos.

Aos 62 anos, o ex-integrante da marinha tem grande resistência. Ele ficou na posição durante oito horas, 15 minutos e 15 segundos, sendo o atual detentor do título, entre os homens, de maior tempo na posição de prancha do mundo nos registros do Guinness World Records. O evento ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, em Naperville, nos Estados Unidos.

Entre as mulheres, o título pertence a Dana Glowacka, do Canadá, com tempo marcado de quatro horas, 19 minutos e 55 segundos.