Lições para serem espalhadas pelo mundo

Luís Felipe Soares



16/05/2020 | 23:59



Os desafios do combate à Covid-19 continuam. As mudanças de hábitos motivadas pela doença nos últimos meses tentam ser fortalecidas e passadas para as crianças. Para dialogar com esse público, a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) montou o livro My Hero is You (Meu Herói é Você, em tradução para o português). O projeto foi criado por especialistas de diversas organizações em parceria com escolas, pais e jovens de 104 países.

Na história, Sara se preocupa com a mãe, uma cientista que atua nos estudos do novo coronavírus. A menina não aguenta mais que essa complicação assuste o mundo e, inesperadamente, tem a ajuda de uma criatura mágica para viajar pelo mundo e informar o maior número possível de crianças sobre como podem ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Detalhes como distanciamento físico, lavar as mãos corretamente, tossir nos cotovelos e ficar em casa estão nas 22 páginas.

“É normal sentir falta das pessoas que amamos que não podemos ver agora”, diz um trecho. “Isso mostra o quanto nos importamos.”

A versão em português da publicação gratuita na internet tem o nome de Meu Herói és Tu. O download está disponibilizado no site da Unicef (www.unicef.org/coronavirus/my-hero-you) ou basta digitar o título na barra de busca do Google e clicar no primeiro link. A obra tem tradução para centenas de línguas, buscando atingir muitos leitores pelo planeta.