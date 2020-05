Câmara de São Caetano homenageia Diário nos seus 62 anos

Do Diário do Grande ABC



A Câmara de São Caetano, por requerimento do vereador Edison Roberto Parra (PSB), oficializou voto de congratulações ao Diário do Grande ABC pelo aniversário de 62 anos do jornal, comemorado no dia 11 de maio. “Com história riquíssima do ponto de vista de realizações, de crescimento, que se confunde com a história do Grande ABC, o Diário foi um dos fatores que levaram a região a ser o terceiro polo econômico do País”, escreveu Parra, em documento registrado em ata.

O vereador agradeceu também a “contribuição com o desenvolvimento de São Caetano e do Grande ABC celebrando a sua consolidação nas plataformas digitais” e fez questão de registrar “efusivas congratulações à direção e aos profissionais que fizeram e fazem parte desta linda história”. Parra enfatizou a importância da luta do veículo de comunicação pelas bandeiras regionais há anos. "O jornal tem a nossa identidade, nos defende, nos representa. Torço para que o Diário persista com todas essas mudanças de tecnologia, do impresso para o on-line É essencial mesmo que se reivente e continue participando de nosso dia a dia, de nossa vida. Espero que o jornal faça muitas vezes 62 anos e que as próximas gerações possam continuar a ter esse veículo."