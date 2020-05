Juliana Paes buscou ajuda espiritual para entender a pandemia do novo coronavírus

15/05/2020 | 17:17



Juliana Paes participou de uma live com o jornalista Leo Dias na quinta-feira, 14, e falou sobre sua busca pela espiritualidade para entender a pandemia do novo coronavírus. Ela contou também como foi lidar com a notícia de que sua mãe Regina Paes, de 66 anos, havia se contaminado com a covid-19.

"Andei conversando com um grande líder espiritual. Perguntei para ele se o que estamos vivendo é uma bênção. Se é o momento de a gente se reformular, olhar para dentro e sair de casa diferente. Voltar para a vida reformado espiritualmente. Ou se nós estamos sendo descartados como espécie pela natureza", disse ela, que é adepta da Umbanda.

A mãe de Juliana começou a ter muita diarreia e dor de cabeça. Ela estava isolada com a avó da atriz, de 85 anos, num sítio de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, e assustou a família com os sintomas da doença. O irmão da artista, Carlos Paes, a levou para o hospital, onde foi registrada a perda de 20% da capacidade pulmonar sem que ela tivesse sentido nenhum sintoma de falta de ar.

"Foi medicada e foi para casa. Se posso dar um recado é: no primeiro sintoma, comuniquem os médicos. Não fiquem esperando, não subestimem uma dor de cabeça, um nariz escorrendo", afirmou a atriz, de 41 anos.

Juliana Paes destacou ainda que a arte é uma prioridade no momento, pois "alimenta a alma e pode iluminar o espírito".