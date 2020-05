"A vida é feita de escolhas e eu escolhi sair", diz Nelson Teich

Vanessa Soares

15/05/2020 | 16:38



Em coletiva de imprensa realizada após pedido de demissão, nesta sexta-feira (15), o agora ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou que “a vida é feita de escolhas e hoje escolhi sair”. Saída do governo Bolsonaro foi informada mais cedo e está é a segunda baixa no ministério da Saúde em meio a pandemia do novo coronavírus. “Dei o melhor de mim neste período que estive aqui. Não é uma coisa simples estar à frente deste ministério em um momento tão difícil”.

Teich completaria um mês no cargo amanhã e saída teria sido motivada pela divergência com o presidente sobre o uso da cloroquina em pacientes com a Covid-19. “Eu não aceitei o convite pelo cargo, aceitei porque achei que poderia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas”, reforçou.

O ex-ministro acrescentou que um plano estratégico para o combate da pandemia foi montado e iniciado e que deve ser seguido. “Durante este período o foco total é na Covid, mas temos que lembrar que existe todo um sistema que envolve várias outras tolerâncias e uma população inteira para ser cuidada”, acrescentou.

Além disso, Teich garantiu que deixou um plano pronto de trabalho para auxiliar os secretários municipais, estaduais, prefeitos e governadores para facilitar o entendimento do que está acontecendo e definir quais os próximos passos. “Aqui a gente entrega quais pontos precisam ser avaliados, quais itens são críticos e auxilia no entendimento do momento e da tomada de decisão.”

Eduardo Pazuello, o número dois da Pasta, assume interinamente o ministério da Saúde até a nomeação de um novo ministro.