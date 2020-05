Fotos e lives: conheça as Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe

Apesar de não serem tão famosas entre os brasileiros, as Ilhas Virgens Britânicas figuram entre os destinos mais espetaculares do Caribe. Praias com areias branquinhas banhadas por águas azuis e muita descontração dão o tom da região, que conta ainda com uma cultura bastante marcante.

Durante a quarentena, o arquipélago preparou um calendário de eventos virtuais para apresentar o destino e inspirar os viajantes. Serão quatro encontros em maio, todos ao vivo pelo Facebook da Ilhas Virgens Britânicas.

As lives terão participação de artistas e estrelas locais, como o saxofonista Kamau George, músico que já trabalhou com Lady Gaga, e o jovem chef Ariq Flax-Clarke. Confira a agenda:

17 Maio, às 13h

Música ao vivo na Marina Village do hotel Oil Nut Bay, com o A Melodic Escape, jam session com Kamau George, saxofonista e produtor que se divide entre Ilhas Virgens Britânicas e Los Angeles, e o DJ Bertrum, conhecido por tocar nas festas e bares mais exclusivos das Ilhas Virgens.

22 Maio, às 17h

Os Sabores das Ilhas Virgens Britânicas, com o mixologista Everson Rawlins, premiado como o melhor bartender do Caribe durante a edição 2019 da Taste of Caribbean, evento anual da Hotel and Tourism Association do Caribe.

27 Maio, às 16h

Um Dia de Beauté, com Lenette Lewis, criadora de uma marca de produtos orgânicos e sustentáveis das Ilhas Virgens Britânicas. Trata-se da SageRoots, lançada em 2012. Lenette ensinará a fazer um esfoliante usando ingredientes naturais como açúcar mascavo, óleo de coco, mel, grão de café e hibisco em pó.

31 Maio, às 12h

Arte Culinária, com o chef Ariq Flax-Clarke, jovem de 22 anos e um dos grandes destaques da gastronomia caribenha. Ariq começou a cozinhar com apenas 10 anos e já passou pelo hotel Rosewood Little Dix Bay. Ele vai ensinar receitas tradicionais das Ilhas Virgens Britânicas, como o Caribbean Roti e a famosa lagosta grelhada pescada na ilha de Anegada.

Fotos das Ilhas Virgens Britânicas

Veja algumas imagens espetaculares do arquipélago caribenho: