Correção: Messi vê a paralisação do futebol como positiva para o Barcelona

15/05/2020 | 15:52



A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo - o Barcelona é o líder. Segue a versão corrigida:

Com o Barcelona longe de sua melhor fase no momento da paralisação do futebol em quase todo o planeta por conta da pandemia do novo coronavírus, o craque argentino Lionel Messi revelou nesta sexta-feira que a interrupção das competições foi benéfica para a equipe. Na Liga dos Campeões da Europa, o time catalão empatou por 1 a 1 contra o Napoli, na Itália, e no Campeonato Espanhol lidera com dois pontos a mais que o rival Real Madrid.

"Quem sabe esta paralisação pode acabar nos beneficiando. Primeiro vamos ver se poderão recomeçar as competições, daí tiraremos as dúvidas porque comprovaremos o nível que temos ou podemos chegar a ter", explicou o argentino, em entrevista ao jornal espanhol Sport.

Messi comentou que do jeito que o time estava jogando, não era possível sonhar com um titulo de tanta expressividade como o da Liga dos Campeões contando apenas com a sorte. "Cada um tem a sua opinião. A minha se baseia no fato de que tive a sorte de jogar a 'Champions' todos os anos e sei que não é possível ganhá-la jogando como estávamos", pontuou.

Além disso, o retorno do centroavante Luis Suárez, que estava lesionado, também anima Messi. Amigo próximo do uruguaio, o craque acredita no crescimento do time quando as competições voltarem a ocorrer. "Vamos comprovar o nível que estaremos, se poderemos aproveitar isso quando voltarem as competições", disse.

O argentino também falou sobre a sua relação com o treinador Quique Setién e preferiu fugir de maiores polêmicas. "Parece que o técnico entendeu mal o que eu disse ou lhe explicaram mal o que eu queria dizer. O que disse é que jogando como estávamos nas últimas partidas antes da parada parecia claro que não conseguiríamos ganhar a 'Champions'. Nunca duvidei do elenco que temos e não tenho dúvida que se pode ganhar tudo que falta, mas não jogando da maneira que vínhamos jogando", finalizou.

Ainda não há data estabelecida para o recomeço do Campeonato Espanhol ou mesmo da Liga dos Campeões. Os torneios, porém, começam a regressar na Europa. Neste sábado, o Campeonato Alemão estará de volta com restrições de comportamento, autorizando cinco substituições por time e sem torcedores nos estádios.